أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين نتائج اجتماعات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء (الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والمالية)، وكذلك اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة الملفات والقضايا التي تهم المواطن.

ففي صحيفة “الأهرام” تحت عنوان “الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية.. الرئيس يوجه بتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب”، تناولت اجتماع السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في مصر، وفقاً للتقارير الدولية الإيجابية، وما نوهت إليه من مؤشرات متوقعة خلال عام 2017، خاصة في مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، كانعكاس للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.

وامتد سرد نتائج الاجتماع إلى صحيفة “الأخبار” التي استعرضت نتائج اللقاء في توجيهات السيسي تحت عنوان “الرئيس يطالب بمضاعفة الجهد لإنجاز المشروعات القومية بمعاونة القطاع الخاص والمجتمع المدني”.

وتناولت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي ضرورة البناء علي ما تم إنجازه فيما يخص المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، وتشديده علي أهمية مضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وطالب الرئيس السيسي بضرورة تعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس علي مستوي معيشة المواطن المصري.

ونقلت “الأخبار” توجيهات الرئيس بالتدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، لضمان الحصول علي أفضل الأسعار وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلي مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.

وفي ذات السياق، استعرضت صحيفة “الأهرام” بعنوان “الرئيس في اجتماع مع وزير المالية”، نتائج اللقاء مع وزير المالية عمرو الجارحي، ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، مؤشرات وتقييم الأداء المالي للنصف الأول من عام 2016/2017، وأهم الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الأداء المالي.

وأوضح المتحدث، أن وزير المالية استعرض تقريراً حول تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية، وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدار العام الماضي من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الوزير الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات الإصلاحية على التقييم الدولي للاقتصاد المصري - والذي شهد تحسناً ملحوظاً - وإشادة معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية، منوهاً إلى تطلع الوزارة لحدوث تطور في الأداء الاقتصادي وجنى ثمار تلك الإصلاحات خلال العام الجاري 2017 عبر الحصول على تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي.

واستعرض عمرو الجارحي - خلال الاجتماع - جهود وزارة المالية لتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية بما يضمن توافرها بأسعار وكميات مناسبة في الأسواق، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى ما شهده البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالي الحالي.

وواصلت “الأهرام” استعراض لقاءات الرئيس مع الوزراء، فنشرت بعنوان “السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من شبكات النقل ورفع كفاءة التوزيع”، نتائج الاجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

ونقلت الصحيفة عن المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء استعرض تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، ولاسيما المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، وأن العمل يجري وفقاً للجدول الزمني في إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث في كل من (بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس).

وأضاف أنه جار الانتهاء من اختبارات التشغيل الأولية لوحدات إنتاج الكهرباء بهدف ضبط المحطات والحصول على أفضل أداء، تمهيداً لتشغيل محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف بشكل جزئي خلال الأسابيع القادمة، من أجل تأمين تغذية قدرات كهربائية تبلغ 4800 ميجاوات خلال الأشهر القادمة، على أن يتم تشغيل بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال العام الجاري 2017، حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

كما استعرضت الصحيفة جهود وزارة الكهرباء - التي تم استعراضها خلال اللقاء مع الرئيس - في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، وإجراءات التوسع في تركيب العدادات الذكية ومُسبقة الدفع لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، حيث أشار الدكتور محمد شاكر إلى أن وزارة الكهرباء أوشكت على الانتهاء من مناقصة لبدء تركيب 250 ألف عداد ذكي بمحافظات مختلفة.

وعن اجتماع مجلس الوزراء تناولته صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الحكومة: تفعيل آليات الرقابة بالأسواق.. زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع الأليات الضريبية”.

واستعرضت الصحيفة تأكيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة علي الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالكميات المناسبة، والجودة والتنوع المطلوب، لتلبية متطلبات المواطنين، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

ووجه رئيس الوزراء أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة علي منافذ البيع بالمحافظات وخاصة المناطق الشعبية للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، إلي جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودي الدخل.

وتطرقت الصحيفة إلى تقرير تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية عن نجاح الجهود في ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول - من أول أكتوبر الماضي حتي يناير الحالي - بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض/شعير. وفي مجال التلاعب في حصص المواد البترولية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الأسبوع الأول من العام الجاير، بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار/بنزين، و(303) طن بترول خام/مازوت.

وفي سياق متصل، تناولت صحيفة “الجمهورية” اجتماعا لوزير البترول سطرته تحت عنوان “الملا أمام عموميتي جابكو والفرعونية..الإسراع بتشغيل الحقول المكتشفة للبترول والغاز”، خلال خلال رئاسته عمومية جابكو والفرعونية للبترول.

واستعرضت الصحيفة توجيهات الوزير طارق الملا بالإسراع في تنمية حقول البترول والغاز ووضعها علي خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتأمينها، ومطالبته بالاستمرار في تحديث البنية الأساسية واتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي في مختلف مراحل العملية الإنتاجية للحفاظ علي العنصر البشري والأصول وترشيد الإنفاق متزامناً مع زيادة الإنتاج.

أما عن الشأن الدولي، فرصدت الصحف الصادرة في القاهرة اليوم نشاطاً في الملف الإفريقي، حيث تناولت صحيفة “الأخبار” بعنوان “السيسي: تطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي لتعظيم مصالح دولة القارة”، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم مصر المستمر لجهود تطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي بما يعظم من تحقيق مصالح دول القارة، ويعزز مضيها على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتناولت الصحيفة لقاء الرئيس مع وفد يرأسه جيمس فيكتور جبهو، المبعوث الشخصي لرئيس غانا ووزير خارجيتها السابق، حيث أكد السيسي خلال اللقاء حرص مصر على استمرار العمل مع دولة غانا لتطوير علاقات البلدين على كافة الأصعدة ، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة أهداف العمل الإفريقي المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر جهود جميع الدول الإفريقية لمواجهة تحديات القارة سوء على مستوى مكافحة الإرهاب أو دعم جهود التنمية وذلك في إطار من علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة.

كما تناولت صحيفة “الجمهورية” في نفس الصدد، تصريحا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، قال فيه إن المبعوث الشخصي لرئيس غانا، نقل تحيات الرئيس الغانى الجديد نانا أكوفو- ادو للرئيس وتقديره لمشاركة مصر بمستوى رفيع في حفل تنصيبه أمس، بمناسبة انتخابه رئيساً لغانا.

وأكد المبعوث الشخصي، اعتزاز غانا بعلاقاتها التاريخية المتميزة مع مصر، معربا عن تطلع بلاده لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيداً بعودة مصر لممارسة دورها القيادي على المستوى الإفريقي، ودعمها جهود دفع التنمية في القارة السمراء، باعتبار مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس وجه الدعوة للرئيس الغاني الجديد لزيارة مصر في أقرب فرصة، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق إلى بحث الموضوعات المطروحة على قمة الاتحاد الإفريقى في أديس أبابا خلال الشهر الجاري ومن بينها انتخابات مفوضية الاتحاد.

وفي المجال الرياضي ، قالت صحيفة “الجمهورية” “منتخبنا عبر التوانسة بهدف مروان”، وتناولت مجريات مباريات المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره التونسي ودياً أمس الأحد، ووصفت نتيجة المباراة بـ”الفوز الصعب” بهدف نظيف استعداداً لمنافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الجابون الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير - التي حرصت علي مؤازرة الفراعنة باستاد القاهرة - انتظرت حتي الدقيقة 92 ليتمكن مروان محسن من تسجيل هدف الفوز عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.

وقالت الصحيفة إن المباراة جاءت في مجملها فقيرة في المستوي الفني والبدني من الجانبين إلا أنها كانت بمثابة بروفة قوية لكوبر ورفاقه للوقوف علي مستوي لاعبيه عن قرب قبل العرس القاري.