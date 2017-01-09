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السلطات المكسيكية: مواطن أمريكي هو من أطلق النار على قنصل بلاده
الشرطة المكسيكية

السلطات المكسيكية: مواطن أمريكي هو من أطلق النار على قنصل بلاده

الإثنين، 9 يناير 2017 07:33 ص
وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية أن المهاجم الذي أصاب موظفا بالقنصلية الأمريكية في المكسيك بجروح هو مواطن أمريكي، لافتة إلى أنه سيتم طرده إلى بلاده.

وقالت وزارة الخارجية والنيابة العامة المكسيكيتان، في بيان مشترك أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين، إن الرجل المعتقل ويشتبه في أنه نفذ الجمعة هجوما بالرصاص هو مواطن أمريكي الجنسية وسيتم طرده إلى الولايات المتحدة.

وأشار البيان المشترك إلى أنه تم اعتقال المهاجم من خلال “تعاون وثيق” مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسفارة الأمريكية في المكسيك، من دون أن يعطي تفاصيل حول ظروف عملية الاعتقال.

كان مصدر حكومي أمريكي أوضح، في وقت سابق، أن الجريح هو نائب القنصل الأمريكي، وهو كان مسؤولا عن المقابلات الخاصة بطلبات منح التأشيرات.

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