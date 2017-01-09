الأمن البحريني يلاحق أربعة مشتبه بهم في هجوم على سجن

أعلن وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الاحد ان اجهزة الامن بصدد البحث عن اربعة مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف مركز الاصلاح والتاهيل في منطقة جو جنوب العاصمة المنامة.

وادى هذا الهجوم الذي نفذه مسلحون في الاول من كانون الثاني/يناير الى هروب عشرة مساجين معتقلين بتهمة “الارهاب”. وقتل شرطي في الهجوم.

واضاف الوزير الذي كان يتحدث الى البرلمان ان التحقيق اتاح “تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الارهابي والقبض عليهم” وضمنهم صاحب السيارة التي استخدمت في الهجوم.

واضاف انه تم ايضا “تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء” وهم محمد جاسم العابد (28 عاما) وحامد جاسم العابد (28 عاما) وحسن فردان شكر (22 عاما) ومحمود يوسف يحي (22 عاما).

وشدد الوزير على ان “الاهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة”.

واضاف “أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات” مشيرا بالخصوص الى ان المركز مجهز ب 600 كاميرا مراقبة وان قوات الامن المكلفة حراسة السجن كانت لديها “الاسلحة والتجهيزات لأداء مهامها المختلفة”.

واكد الوزير “على أهمية تطوير التشريعات التي تساعد رجال الأمن في مكافحة الإرهاب والعمل على تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن”.

وكان الوزير اعلن في 4 كانون الثاني/يناير احالة المدير العام للاصلاح والتاهيل ومدير مركز جو ومدير قسم الامن والحماية على النيابة.

ويضم سجن جو العديد من المساجين الشيعة المحكومين في قضايا عنف.

وفي حزيران/يونيو 2016 فر 17 سجينا من سجن آخر في البحرين هو سجن الحد شرق المنامة. واعلنت السلطات حينها انها تمكنت سريعا من القبض على معظمهم.