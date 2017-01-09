الأمن البحريني يلاحق أربعة مشتبه بهم في هجوم على سجنالإثنين، 9 يناير 2017 07:29 ص
أعلن وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الاحد ان اجهزة الامن بصدد البحث عن اربعة مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف مركز الاصلاح والتاهيل في منطقة جو جنوب العاصمة المنامة.
وادى هذا الهجوم الذي نفذه مسلحون في الاول من كانون الثاني/يناير الى هروب عشرة مساجين معتقلين بتهمة “الارهاب”. وقتل شرطي في الهجوم.
واضاف الوزير الذي كان يتحدث الى البرلمان ان التحقيق اتاح “تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الارهابي والقبض عليهم” وضمنهم صاحب السيارة التي استخدمت في الهجوم.
واضاف انه تم ايضا “تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء” وهم محمد جاسم العابد (28 عاما) وحامد جاسم العابد (28 عاما) وحسن فردان شكر (22 عاما) ومحمود يوسف يحي (22 عاما).
وشدد الوزير على ان “الاهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة”.
واضاف “أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات” مشيرا بالخصوص الى ان المركز مجهز ب 600 كاميرا مراقبة وان قوات الامن المكلفة حراسة السجن كانت لديها “الاسلحة والتجهيزات لأداء مهامها المختلفة”.
واكد الوزير “على أهمية تطوير التشريعات التي تساعد رجال الأمن في مكافحة الإرهاب والعمل على تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن”.
وكان الوزير اعلن في 4 كانون الثاني/يناير احالة المدير العام للاصلاح والتاهيل ومدير مركز جو ومدير قسم الامن والحماية على النيابة.
ويضم سجن جو العديد من المساجين الشيعة المحكومين في قضايا عنف.
وفي حزيران/يونيو 2016 فر 17 سجينا من سجن آخر في البحرين هو سجن الحد شرق المنامة. واعلنت السلطات حينها انها تمكنت سريعا من القبض على معظمهم.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
«السياحة»: لا يمكن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى موعدها - محيطSun, 08 Jan 2017 11:41:46 GMT
-
سيلتا فيجو يهزم مالاجا بثلاثية مثيرة في الدوري الإسباني
فاز سيلتا فيجو اليوم على ضيفه مالاجا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا” في المباراة التي احتضنها ملعب ...Mon, 09 Jan 2017 02:59:46 GMT
-
مؤتمر دولي بدبي لتطوير صناعة النشر
تنظم إمارة دبي في دولة الإمارات مؤتمرا دوليا للنشر بمشاركة خبراء عرب وأجانب، لبحث فرص تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية من خلال بناء شراكات مع دور نشر عالمية. ...Mon, 09 Jan 2017 00:34:46 GMT
-
يوفنتوس يفترس بولونيا بثلاثية في الدوري
واصل فريق يوفنتوس الإيطالي سلسلة انتصاراته بـ”الكاليتشو”، وذلك بعدما فاز على فريق بولونيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ...Mon, 09 Jan 2017 03:14:24 GMT
-
تشيلسي يضرب بيتربوروه برباعية وينتظر التأهل بإياب كأس الإتحاد
قطع تشيلسي بطاقة العبور لدور الـ32 بكاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حق فوزا منطقيا بأربعة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه بيتربوروه يونايتد، أحد أندية القسم ...Mon, 09 Jan 2017 02:46:18 GMT
-
الاستثمار: طرح "انبى" و "أموك" للبترول في البورصة الفترة المقبلة
أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أنه تم اختيار شركتي انبي وأموك الحكوميتين للبترول، لطرحهما في البورصة خلال الفترة القادمة. وأضافت خورشيد خلال المؤتمر الصحفي ...Sun, 08 Jan 2017 22:13:06 GMT