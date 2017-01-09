اتفق النجم اشرف عبدالباقي والمنتج صادق الصباح علي تقديم الموسم الثالث لمسرح مصر ، والذي سيبدا في أولي ايام عيد الفطر المقبل ، حيث تم توقيع العقود رسميا خلال الساعات القليلة الماضية .

وقد كان المنتج صادق الصباح تعاون مع عبد الباقي على الموسمين الاول والثاني لمسرح مصر، الذي تم عرضه جماهيريا على مسرح جراند نايل تاور ، وعلى محطة Mbc مصر.

يذكر ان الموسم الثاني لمسرح مصر مازال مستمرا في العرض الجماهيري علي خشبة المسرح ، والذي سينتهي منتصف فبراير المقبل .

جدير بالذكر أن “مسرح مصر” يتم تقديم عروضه أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت بمسرح “جراند نايل تاور” بجاردن ستي، وهو بطولة النجم أشرف عبد الباقي، إلى جانب نجوم الكوميديا الشباب على ربيع، محمد عبد الرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”، كريم عفيفي، دينا محسن “ويزو”، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العوني، مصطفى بسيط، عمر متولي ومحمد أنور، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين ويعاونه في الإخراج سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، أزياء هالة زهوي، إضاءة أحمد الديبكي، ديكور محمود سامي ومدير الفرقة حسن نجيب.