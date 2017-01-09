غطت الثلوج الكثيفة معظم الولايات الأمريكية في الجنوب والساحل الشرقي للبلاد، وأدت إلى إلغاء عدة رحلات جوية في مطارات نيويورك وفرجينيا وأتلانتا وشارلوت ونورث كارولينا وجورجيا وكنتاكي وكونيتيكت.

وتسببت الثلوج في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 25 ألف منزل في جميع أنحاء ولاية نور كارولينا وعزل عدة مناطق بعد ارتفاع الجيلد سبعة سنتيمترات ما أدى إلى عشرات الحوادث على الطرق السريعة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وحذر خبراء الأرصاد من استمرار العواصف الثلجية خلال الأيام المقبلة، وطلبوا من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

وناشد حاكم نورث كارولينا المواطنين بعدم الخروج أو قيادة السيارات في هذه الظروف الجوية السيئة وقال في بيان صحفي: “أنا أقول لكم أنه لابد من البقاء في المنزل.. لا تخرجوا ولا تقودوا السيارات على الطرقات.. إلا في حالة الضرورة القصوى”.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنها تلقت بلاغات بوقوع 700 حادث تصادم،من بينها تصادم عشرين سيارة شمال شرق كارولينا على الطريق السريع المؤدي إلى كونيتيكت، وقالت إن هناك إصابات لكنها ليست خطيرة.

وذكرت شرطة ولاية فرجينيا أنها تلقت بلاغات بوقوع 500 حادث تصادم بسبب تراكم الثلوج على الطرق السريعة، ومعظم الإصابات طفيفة ومتوسطة.

وتحدثت شرطة ولاية كنتاكي، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات،بسبب حوادث الطرق الناجمة عن كثافة الثلوج.

وفي جورجيا لقي طالب جامعي في العشرين من عمره مصرعه، بعد تحطم سيارة دفع رباعي كان يقودها على الطريق السريع رقم 75 بالقرب من مقاطعة مونرو.