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الرئيس الجزائري يستقبل الأمير الوالد القطري
الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر

الرئيس الجزائري يستقبل الأمير الوالد القطري

الإثنين، 9 يناير 2017 07:28 ص
وكالات

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجرى اللقاء بحضور رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

وكان الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الجزائر، حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي، رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح.

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