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خامنئي يصف رفسنجاني بأنه "رفيق نضال" رغم الخلافات
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية - آية الله علي خامنئي

خامنئي يصف رفسنجاني بأنه "رفيق نضال" رغم الخلافات

الإثنين، 9 يناير 2017 07:13 ص
وكالات

وصف المرشد الإيراني الأعلى اية الله علي خامنئي، الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي توفي الاحد بانه “رفيق نضال” رغم “الخلافات”، وذلك في رسالة نشرتها وسائل الاعلام الايرانية.

وكتب خامنئي “باسف، تبلغت الوفاة المفاجئة لرفيق نضال قديم (…) ان تعاوننا عمره 59 عاما، ان هذا الرحيل قاس للغاية”، مضيفا ان “الخلافات” لم “تنجح ابدا في القضاء تماما على صداقتنا”.

وتوفي رفسنجاني الاحد عن 82 عاما اثر تعرضه لازمة قلبية، لتفقد الجمهورية الاسلامية احد اركانها الكبار واحد دعاة التقرب من الغرب.

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