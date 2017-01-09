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الإثنين 9 يناير 2017 07:10 صباحاً
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هيلاري كلينتون لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم
هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم

الإثنين، 9 يناير 2017 07:12 ص
وكالات

أكدت مقربة من هيلاري كلينتون، الأحد أن المرشحة الديموقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية لن تترشح لاي انتخابات بعد اليوم.

وقالت نيرا تاندن رئيسة مركز “سنتر فور اميريكا بروغرس″ للابحاث والمستشارة غير الرسمية لكلينتون خلال حملتها الاخيرة “انها ستجد السبيل لمساعدة الاطفال والعائلات في الاعوام المقبلة، انه التزام حياتها”.

واضافت عبر شبكة “سي ان ان” “لكنها لن تترشح لاي انتخابات بعد اليوم”.

وكانت تاندن ترد على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يتوقع ان تترشح كلينتون لرئاسة بلدية نيويورك.

وتابعت “لا اعتقد انها ستترشح لهذا المنصب ولا لاي منصب اخر”.

ولم تنسحب كلينتون تماما من الحياة العامة بعد هزيمتها امام دونالد ترامب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، فقد شاركت في حدثين علنيين وكتبت بعض الرسائل عبر تويتر.

كذلك، يتوقع ان تشارك الثلاثاء في تدشين قاعة للمعارض تحمل اسمها في وزارة الخارجية. واعلنت اوساطها انها ستحضر شخصيا حفل تنصيب ترامب في العشرين من كانون الثاني/يناير.

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