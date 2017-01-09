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ميلان يهزم كالياري ويواصل انتفاضته بالدوري
ميلان23

ميلان يهزم كالياري ويواصل انتفاضته بالدوري

الإثنين، 9 يناير 2017 05:10 ص

حقق فريق ميلان الإيطالي، فوزا مثيرا، على فريق كالياري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سان سيرو”، ضمن الجولة 19 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد “كارلوس باكا” في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليقتل أحلام كالياري، الذي كان يطمح للخروج بنقطة التعادل أمام العملاق ميلان.

بهذه النتيجة، يصبح رصيد ميلان 36 نقطة في المركز الخامس “له مباراة مؤجلة” ويتوقف رصيد كالياري عند 23 نقطة في المركز 14.

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