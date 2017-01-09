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منتخب مصر يتوج بلقب البطولة العربية للسلة على حساب المغرب
كرة سلة - كره سله

منتخب مصر يتوج بلقب البطولة العربية للسلة على حساب المغرب

الإثنين، 9 يناير 2017 05:07 ص

توج منتخب مصر بالبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة بعد فوزه 96 / 90 على نظيره المغربى فى المباراة النهائية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة .

حضر المباراة النهائية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وسفير المغرب بالقاهرة وعدد من المشجعين.

كانت مصر قد استضافت البطولة فى الفترة من 30 ديسمبر 2016 وحتى 8 يناير الجاري بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين، وأقيمت المباريات بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى.

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