 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 05:45 صباحاً
روابط سريعة
يوفنتوس يفترس بولونيا بثلاثية في الدوري
يوفنتوس

يوفنتوس يفترس بولونيا بثلاثية في الدوري

الإثنين، 9 يناير 2017 05:06 ص

واصل فريق يوفنتوس الإيطالي سلسلة انتصاراته بـ”الكاليتشو”، وذلك بعدما فاز على فريق بولونيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

سجل هدف التقدم جونزالو هيجواين في الدقيقة 7، قبل أن يعزز النتيجة باولو ديبالا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ويختتم جونزالو الثلاثية في الدقيقة 55.

وشارك في المباراة، الوافد الجديد توماس رينكون، المنضم حديثًا للفريق من جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما دخل بديلًا للألماني سامي خضيرة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد يوفنتوس 45 نقطة، ومازال مؤجلة له مباراة، ويتوقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز 15.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3