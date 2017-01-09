واصل فريق يوفنتوس الإيطالي سلسلة انتصاراته بـ”الكاليتشو”، وذلك بعدما فاز على فريق بولونيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

سجل هدف التقدم جونزالو هيجواين في الدقيقة 7، قبل أن يعزز النتيجة باولو ديبالا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ويختتم جونزالو الثلاثية في الدقيقة 55.

وشارك في المباراة، الوافد الجديد توماس رينكون، المنضم حديثًا للفريق من جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما دخل بديلًا للألماني سامي خضيرة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد يوفنتوس 45 نقطة، ومازال مؤجلة له مباراة، ويتوقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز 15.