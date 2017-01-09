رفض باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك التعليق على مباراة مصر وتونس الودية التي جرت مساء الأحد ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية.

وأرجع باسم مرسي سبب رفضه التعليق على مباراة مصر وتونس إلى عدم مشاهدته للمباراة بعد ان اضطره التعب للخلود إلى النوم بعد تعرضه للإرهاق خلال مران الزمالك الذى شارك فيه صباح الأحد.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قد استبعد باسم مرسي من قائمة الفراعنة المشاركة بكان 2017.