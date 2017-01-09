خسر المنتخب التونسي لكرة اليد، مساء اليوم، الأحد، أمام نظيره الكرواتي، في مباراة ودية بمدينة زغرب، بنتيجة (30-35)، استعدادا لكأس العالم للعبة التي تبدأ في فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

وتألق مجددا أسامة البوغانمي، وسجل 9 أهداف كاملة، فيما جاءت بقية الأهداف عن طريق صبحي سعيد (4 أهداف)، وأسامة حسني (3)، وأمين بنور (3)، وعصام تاج (3)، ووائل جلوز (3)، وطارق جلوز (2)، وأيمن التومي (1)، وجهاد جاب الله (1)، وخالد الحاج يوسف (1).

وأشرك مدرب تونس، حافظ الزوابي، في مباراة اليوم 3 حراس، حيث لعب مروان مقايز 30 دقيقة، ومكرم الميساوي 15 دقيقة، ومروان السوسي مثلها.

وسجلت تشكيلة تونس اليوم غياب محترف القيادة القطري مصباح الصانعي، الذي كان تعرض للإصابة، أمس، السبت، في مباراة الجبل الأسود.

يذكر أن المنتخب التونسي يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه أيضا منتخبات أنجولا، ومقدونيا، وأيسلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا.