فاز سيلتا فيجو اليوم على ضيفه مالاجا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا” في المباراة التي احتضنها ملعب “بالايدوس”.

افتتح ياجو آسباس التسجيل (ق7) ثم أضاف دانييل واس الهدف الثاني (ق60) قبل أن يختتم أندرو فونتاس الثلاثية (ق73).

وجاء الهدف الشرفي الوحيد للفريق الأندلسي (ق87) بعد أن سجل دانييل واس هدفا في مرماه.

ويعد هذا هو الفوز الأول لسيلتا بعد ثلاث جولات لم يعرف فيها طعم الانتصار بخسارتين من أتلتيك بيلباو وإشبيلية وتعادل مع ريال بيتيس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 24 نقطة ليقفز للمركز التاسع.

من ناحية أخرى، تعد هذه الخسارة الثانية على التوالي لمالاجا ورابع مباراة لا يعرف فيها طعم الفوز ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.