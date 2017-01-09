تشيلسي يضرب بيتربوروه برباعية وينتظر التأهل بإياب كأس الإتحادالإثنين، 9 يناير 2017 04:33 ص
قطع تشيلسي بطاقة العبور لدور الـ32 بكاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حق فوزا منطقيا بأربعة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه بيتربوروه يونايتد، أحد أندية القسم الثالث، مساء اليوم على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن مواجهات دور الـ64 للبطولة.
أنهى “البلوز” شوط المباراة الأول متقدمين في النتيجة بهدفين نظيفين حملا توقيع الإسباني بيدرو رودريجيز في الدقيقة 18 والبلجيكي ميتشي باتشواي قبل نهايته بدقيقة.
وفي النصف الثاني، أضاف البرازيلي ويليان الهدف الثالث للفريق اللندني، قبل أن يقلص توم نيكولز الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 70 إلا أن رودريجيز عاد من جديد ووسع الفارق بالهدف الثاني له والرابع للفريق بعدها بخمس دقائق.
وشهد اللقاء طرد المدافع المخضرم جون تيري بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 67.
وبهذا يستعيد رجال الإيطالي أنطونيو كونتي انتصاراتهم مجددا بعد السقوط في الجولة الماضية من البريميير ليج خارج الديار أمام توتنهام هوتسبر بثنائية نظيفة بعد سلسلة طويلة من الانتصارات المتتالية وصلت لـ13.
وفي لقاء آخر أقيم في ذات التوقيت، لحق ميدلزبره بركب المتأهلين لدور الـ32 بعدما أكرم ضيافة شيفلد وينزداي، أحد أندية القسم الثاني، بثلاثية نظيفة على ملعب “ريفرسايد ستاديوم”.
جاءت ثلاثية “البورو” في النصف الثاني وحملت توقيع كل من جرانت ليدبيتر وألبارو نيجريدو ومارتن دي رون في الدقائق 58 و67 و90 على الترتيب.
لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 59 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه دانييل سانشيز أيالا.
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