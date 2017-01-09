صدر مؤخرا عن دار نهضة مصر كتاب “دُش ساقع” للكاتبة بسمة السباعي ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتناول مشكلات المجتمع المصري بطريقة ساخرة.

نقرأ كلمة الناشر على ظهر الغلاف: “الكتاب ده لكل طنط شافتك وقالت لك “اتجدعني بقى وهاتي لنا عريس حلو” ولنوعية طنط اللي لما شافت عروسة تاني يوم فرحها قالت لها “شدي حيلك كده مفيش حاجة جاية في السكة! طب ما تكشفي يابنتي”!

الكتاب ده لمجتمع بيشوف المطلقة لابسة الحتة الستان وواقفة على السلم تخطف جوز جارتها..الكتاب ده لمجتمع بيشوف إن المغترب شوال دولارات وبرنس الملايين وكينج العملة الصعبة. الكتاب ده لهواة التصنيفات..دي مُحجبة ودي فاسخة ودي بتشيش ودي لابسة مايوه..وكل التصنيفات اللي مفيهاش توصيف شخصيتها وبيقول مين هي”.

الكتاب ده للي شايف إن مشكلة زي الخيانة ممكن تتحل بجملة “سافروا لكوا يومين واهتمي بنفسك شوية ما انتي برضو بعد الولادة تخنتي أوي والراجل ضعيف”!

الكتاب ده للي اتجوزت عشان ترصي الناس..واللي مخلفة بنات وهاتموت على خلفة ولد عشان ترضي جوزها.

الكتاب ده للي بيقول ان البلد متخلفة ومفيش منه رجا..للي مبيضحكش غير لما مديره هو اللي يقول الإفيه..واللي بيسب في فساد البلد ع الفيسبوك وبينزل يرشي أمين الشرطة عشان مياخدوش مخالفة إنه ماشي عكس..الكتاب ده للي مش فاهم إن النجاح هو إنك تنجح في إنسانيتك قبل ما تنجح في منصبك.

الكتاب ده مراية لينا كلنا بصوا فيه شوفوا صورتنا بس بأبعاد ومقاسات واقعية جدا جدا.

يذكر أن الصحفية الشابة والكاتبة الساخرة بسمة السباعي صدر لها عن دار نهضة مصر كتابيها “عطية وموسوليني” و”أم فريدة”.