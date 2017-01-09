لأول مرة..العناني يتفقد المواقع الأثرية بالقليوبيةالإثنين، 9 يناير 2017 02:04 ص
أنهى الدكتور خالد العناني وزير الآثار جولته التفقدية لعدد من المواقع الأثرية بمحافظة القليوبية والتي قام بها أمس الأحد، رافقه فيها اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية وهاني أبو العزم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ود. أيمن العشماوي رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري.
وأوضح د. العناني أن هذه الزيارة تعد هي الأولى للمحافظة منذ توليه مسئولية حقيبة الآثار، مؤكداً أن المحافظة بها عدد من المواقع الأثرية الهامة التي تحتاج إلى مزيد من التطوير والتأهيل بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية.
وبحث د. العناني مع اللواء عمرو عبد المنعم مدى إمكانية إقامة متحف للمحافظة يضم نتاج حفائر البعثات العاملة بمختلف المواقع الأثرية بها، بما يساهم في تعريف أهالي المحافظة بتاريخ بلدهم ويبقى شاهدا على دورها البارز طيلة التاريخ المصري القديم.
هذا وقد استهل د. العناني جولته بزيارة موقع تل اليهودية حيث وجه بضرورة التعاون مع المحافظة بشأن زيادة وسائل التأمين بالموقع عن طريق زيادة عدد أفراد الأمن وعمل سور حول المنطقة الأثرية.
وأشار د. أيمن العشماوي رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري إلى أهمية تلك المنطقة فهي تضم مجموعة من المباني والمقابر تعود لعصر الانتقال الثاني؛ منها بقايا حصن من عصر الهكسوس يعتبر هو النموذج الوحيد الباقي في مصر من هذه الفترة بالإضافة إلى عدد من المقابر المنحوتة في الصخر .
واستطرد د. العشماوي أن الوزير حرص كذلك على تفقد المخزن المتحفي بالشوبك والذي اُطلق عليه مؤخراً اسم الدكتور الراحل عبد الحليم نور الدين تكريما له، حيث أوصى بإتباع أحدث أساليب حفظ وصيانة الآثار بما يضمن حماية القطع الأثرية المخزنة.
وقد أنهى د. العناني جولته بزيارة موقع تل أتريب والذي يضم منطقة الحمامات الأثرية من العصر الروماني ومقبرة “بف تشاو آمون” من العصر المتأخر تم اكتشافها عام 1921، كما ناقش الوزير دراسة نقل الكتل الحجرية المخزنة إلى جوار المقبرة للمتحف المصري الكبير حيث أنها تحمل عدد من النقوش الأثرية الهامة.
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