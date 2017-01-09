افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الأحد مهرجان الشارقة للشعر العربي - الدورة الخامسة عشر- الذي تنظمه دائرة الثقافة و الإعلام – بيت الشعر، بمشاركة كوكبة من شعراء الوطن العربي وتستمر فعالياته حتى 13 من الشهر الجاري.

وبدأت أولى الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي استعرض البدايات الأولى لقيام بيت الشعر في إمارة الشارقة في عام 1997 وكيف أنه كان النواة الأولى لقيام هذا المهرجان العربي حيث كان في بداياته ملتقى ومتنفسا للشعراء العرب، وكيف تبنى مسيرة النماء والعطاء للشعر في الوطن العربي.

عقب ذلك قام الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم شخصيتي المهرجان الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي؛ وهما الشاعر محي الدين الفاتح من جمهورية السودان، والشاعر إبراهيم محمد إبراهيم من دولة الإمارات .