أظهر تقرير حديث تراجع مبيعات السيارات الملاكي في السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2014، مسجلة 8.7 ألف وحدة؛ مقارنة بـ 15.5 الف سيارة.

ووفقا لتقرير سوق السيارات المصري “اميك” بلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2016 نحو 132,9 ألف وحدة؛ مقابل 179,2 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام 2015؛ بنسبة انخفاض 26%.

وتعتبر نتائج نوفمبر 2014 هي الأفضل للقطاع خلال 3 سنوات، بواقع 20,7 ألف وحدة.

وتعرض قطاع السيارات لهزة عنيفة خلال 2016 بسبب ضعف قدرة عدد من الوكلاء على استيراد السيارات بكميات كافية بسبب نقص الدولار بالإضافة إلى إقرار زيادات غير مسبوقة في الأسعار أثرت على الطلب، وذلك عقب ضربات متوالية بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال العام، وازدادت أكثر مع تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” أواخر العام.

السيارات الكورية تتصدر مبيعات الملاكي

وحافظت السيارات الكورية الجنوبية على صدارتها لسوق السيارات الملاكي؛ خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2016؛ بمبيعات وصلت إلى 47,9 ألف سيارة مقابل 53,7 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض قدره 10,8%؛ فيما حلت السيارات اليابانية بالمركز الثاني بمبيعات 37,3 ألف وحدة مقابل 50,4 ألف وحدة بتراجع 25,9% وتلتها السيارات الأوروبية بالمركز الثالث بمبيعات 17.9 ألف وحدة مقابل 37,2 ألف خلال نفس الفترة من 2015 بتراجع يصل إلى 51,9%.

وتراجعت السيارات الأمريكية بنسبة 28,8% لتصل إلى 17,7 ألف وحدة مقابل 24,9 ألف؛ وحلت السيارات الصينية بالمركز الخامس بمبيعات 11,9 ألف وحدة مقابل 12,2 ألف وحدة بنسبة تراجع 2,2% في حين تراجعت السيارات الآسيوية الأخرى بنسبة 79,4% مسجلة 158 وحدة فقط مقابل 766 وحدة.

يشار إلى أن البند الخاص بمبيعات السيارات الآسيوية الأخرى؛ يقتصر على مبيعات العلامة التجارية الماليزية بروتون؛ التي تجمدت مبيعاتها خلال العام 2016 عند 158 وحدة بواقع 120 وحدة خلال يناير و38 وحدة خلال مارس.

56.2 ألف وحدة مبيعات سيارات الركوب المحلية

وذكر التقرير ان مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا سجلت خلال 11 شهرا الأولى من العام 2016 تراجعًا بنسبة 15,1% مقارنة بذات الفترة من عام 2015، لتصل المبيعات إلى 56,2 ألف وحدة مقابل 66.2 ألف.

كما انخفضت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 32.1% لتصل إلى 76,7 ألف وحدة مقابل 112,9 ألف خلال الفترة ذاتها من من 2015.

وبلغت نسبة التراجع للسيارات المجمعة محليًا بمختلف أنواعها (ملاكي- أتوبيسات- شاحنات) حتى نهاية نوفمبر الماضي 18,8% مسجلة 95,1 ألف سيارة مقابل 117,1 ألف خلال الفترة المقابلة من 2015؛ في حين انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 34.1% مسجلة 90.6 ألف وحدة مقابل 137.5 ألف.

تراجع أداء كافة الفئات باستثناء “SUV”

وسجلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” أقل من 2000 سي سي نموًا بنسبة 33.6% خلال 11 شهرا الأولى من العام 2016؛ بدافع من ارتفاع الطلب على هذه الشريحة في السوق المحلية واعتماد الوكلاء عليها بشكل كبير؛ مما أدى لارتفاع مبيعاتها إلى 28,1 ألف وحدة مقابل 21,1 ألف خلال الفترة ذاتها من 2015. وقد استحوذت هذه الشريحة على 21% من مبيعات السيارات الملاكي مقابل 12% فقط خلال الفترة ذاتها من 2015.

في المقابل تراجعت مبيعات السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي بنسبة 77%، لتصل إلى 304 وحدة مقابل 1299 وحدة، لتهبط حصتها السوقية لنحو 0.2% مقابل 1% خلال الفترة ذاتها من 2015، كما تراجعت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي بنسبة 51% لتصل مبيعاتها إلى 3,6 ألف وحدة مقابل 7,3 ألف بحصة سوقية 3% مقابل 4%، وانخفضت فئة السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 36% لتصل مبيعاتها إلى 30,6 ألف وحدة مقابل 48 ألف بحصة سوقية 23% مقابل 27% خلال 11 شهرا الأولى من 2015.

وهبطت مبيعات شريحة السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 65,1 ألف وحدة مقابل 93,1 ألف بحصة سوقية بلغت 49% مقابل 52%، كما تراجعت مبيعات السيارات بين 1600 و2000 سي سي بنسبة 85% لتصل إلى 160 وحدة فقط مقابل 1062 وحدة بحصة سوقية لم تتجاوز 1%.

وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي أعلى من 2000 سي سي بواقع 81%، مسجلة 35 وحدة مقابل 189 وحدة بحصة سوقية لم تتجاوز 0.03% مقابل 0.1%، كما هبطت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” أعلى من 2000 سي سي بواقع 30% مسجلة 5 آلاف وحدة مقابل 7,1 ألف بحصة سوقية 4% من مبيعات الملاكي خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي وهي ذات الحصة التي حققتها خلال 2015.

ويتضح من مضمون هذه البيانات أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي حققت نجاحات كبيرة من حيث عدد الوحدات المباعة خلال العام الماضي؛ كما إن التوسع في حصتها السوقية كان على حساب فئات السيارات الملاكي الأخرى؛ مما يفسر اتجاه العديد من الوكلاء لطرح طرازات جديدة تنتمي لهذه الفئة.

تحسن أداء الملاكي سعة 1000 سي سي خلال نوفمبر

لكن بالنظر إلى تفاصيل أداء قطاع الملاكي خلال شهر نوفمبر الماضي فقط، يتضح تحسن أداء فئة السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي إذ بلغت 167 وحدة مقابل 50 وحدة خلال الشهر ذاته من 2015؛ بنسبة نمو 234%؛ بخلاف ما تعكسه النتائج المجمعة للقطاع، كما سجلت السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2000 سي سي نموا بنسبة 700% مسجلة 8 وحدات مقابل سيارة واحدة.

كما واصلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي مسيرة النمو مسجلة ارتفاعا بواقع 43% لتصل إلى 2643 وحدة مقابل 1853 وحدة خلال نوفمبر 2015