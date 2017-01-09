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«رجال الأعمال» تناقش تداعيات قرار 800 لتنظيم النقل البحري
سفن الحاويات

«رجال الأعمال» تناقش تداعيات قرار 800 لتنظيم النقل البحري

الإثنين، 9 يناير 2017 12:41 ص
محيط

تعقد لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا - اليوم الإثنين- وذلك بهدف مناقشة الآثار السلبية الناتجة عن القرار رقم 800 لسنة 2016.

وتبحث اللجنة القرار الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها، وتأثيره على حركة التجارة استيرادا وتصديرا.

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