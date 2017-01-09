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هل ارتفعت الحالة النفسية للسيسي بعد استقباله في الكتدرائية؟
السيسي في بورسعيد‎

هل ارتفعت الحالة النفسية للسيسي بعد استقباله في الكتدرائية؟

الإثنين، 9 يناير 2017 12:34 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت الدكتورة سهام علي الشريف رئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أن الحالة النفسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكاتدرائية خلال الاحتفال بأعياد الأقباط، أن حفاوة الاستقبال للأخوة الأقباط للرئيس ظهرت علي وجه الرئيس.

وأضافت الشريف، خلال مداخلة لها لبرنامج “نبض الوطن” علي قناة الحدث اليوم، أن الشعب المصري بكل طوائفة مسلمين وأقباط يهمهم في المقام الأول أمن مصر والوحدة بين الطوائف المختلفة لأجل مصر، وأستمرار خطة الرئيس للوصول بمصر إلى بر الأمان.

وأكدت الشريف، أن الشعب ربما أهمل أزماته الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة من آجل مصر وأستمرارها كبيرة كما هي وسط كل الأزمات التي تمر بها، مشيرة إلى أن تعليمات الرئيس وتواجد الشعب ووعودة يؤكد ذلك خلال الرسائل التي أعلن الرئيس خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن مصر 2017 ستكون مختلفة كليًا عما سبق.

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