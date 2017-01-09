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الإثنين 9 يناير 2017 04:00 صباحاً
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برشلونة ينتزع تعادلا غاليا أمام فياريال في الوقت القاتل
فرحة برشلونة

برشلونة ينتزع تعادلا غاليا أمام فياريال في الوقت القاتل

الإثنين، 9 يناير 2017 04:27 ص

انتزع فريق برشلونة نقطة غالية من أنياب مضيفه فياريال بعد تعادل مثير بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم نيكولا سانسوني لصالح فياريال في الدقيقة 50 ولكن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان له رأي آخر وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث وارتفع رصيد فياريال إلى 30 نقطة في المركز الخامس.

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