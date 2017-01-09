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هيئة الكتاب تنعي الروائي أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

هيئة الكتاب تنعي الروائي أحمد الشيخ

الإثنين، 9 يناير 2017 01:43 ص
محيط - سميرة سليمان

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيان، الكاتب والروائي المصري أحمد الشيخ الذى وافته المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عام.

ويعد الراحل واحداً من أهم كتاب جيل الستينات ، من أبرز أعماله مسلسل “الناس في كفر عسكر”،  عن رواية بنفس الاسم صدرت له فى سلسلة من ثمان روايات عن الريف المصري تدور أحداثها جميعا داخل قرية كفر عسكر، وله عديد من القصص القصيرة وكتابات للأطفال.

وقد حصل الراحل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر) عام 2014 عن مجمل أعماله، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1985 عن مجموعة النبش في الدماغ ،كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985 وغيرها.

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