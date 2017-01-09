فرض نادي الاتحاد السكندري التعادل بنتيجة 2-2 على المريخ السوداني مساء اليوم الأحد في المباراة التي جرت باستاد مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في كأس السياحة والتسوق السنوي، الذي حصده الفريق المصري، بعد تنازل المريخ عنه.

تقدم مهاجم الزمالك السابق خالد قمر بهدفي الاتحاد في الدقيقتين 52 و55، قبل أن يقلص البديل محمد عبد الرحمن النتيجة بهدف مثير للجدل في الدقيقة 62، وأدرك رمضان عجب التعادل للمريخ في الدقيقة 84.