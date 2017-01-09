تستعد مدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان دولي سنوي للفنون الشعبية ، صرح بذلك د. محمد منير، رئيس إقليم القناة وسيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار منير إلى أنه يشبه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وسيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء، ومن المستهدف مشاركة 16 دولة، بالإضافة إلى فرقنا المصرية ومنها الإسماعيلية والإسكندرية والعريش. وستقام فعالياته في أكثر من مكان بالإقليم خاصة طابا والطور.