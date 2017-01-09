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الإثنين 9 يناير 2017 08:46 صباحاً
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16 دولة تشارك في مهرجان الفنون الشعبية بشرم الشيخ
فنون شعبية

16 دولة تشارك في مهرجان الفنون الشعبية بشرم الشيخ

الإثنين، 9 يناير 2017 09:46 ص
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تستعد مدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان دولي سنوي للفنون الشعبية ، صرح بذلك د. محمد منير، رئيس إقليم القناة وسيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار منير إلى أنه يشبه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وسيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء، ومن المستهدف مشاركة 16 دولة، بالإضافة إلى فرقنا المصرية ومنها الإسماعيلية والإسكندرية والعريش. وستقام فعالياته في أكثر من مكان بالإقليم خاصة طابا والطور.

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