الاستثمار: طرح "انبى" و "أموك" للبترول في البورصة الفترة المقبلةالأحد، 8 يناير 2017 11:51 ص
أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أنه تم اختيار شركتي انبي وأموك الحكوميتين للبترول، لطرحهما في البورصة خلال الفترة القادمة.
وأضافت خورشيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة مساء اليوم مع وسائل الإعلام لشرح قانون الاستثمار الجديد، أن الوزارة تستهدف جذب ما بين 5 و10 مليارات دولار من طروحات الشركات العامة في البورصة.
وقالت خورشيد إن طرح أي شركة يتوقف على موافقة مجلس إدارتها ثم بدء الترويج للقطاع الذي تنتمي له وللشركة نفسها.
وتابعت: طرح الشريحة الأولى من الشركات في البورصة منتصف العام الجاري.
وإشارت الى أن الوزارة ستبدأ الترويج للشركات المقرر طرحها بعد الاتفاق مع مجلس إدارتها وأن الترويج سيتم على 3 مراحل، الأول الترويج للمناخ العام في مصر والثاني ترويج للقطاع والثالث ترويج للشركة.
وأعلنت وزارة الاستثمار العام الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، لجذب ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الطروحات فى المرحلة الأولى، طرح عدد من شركات البترول بينها (الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية «انبي» وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك».
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