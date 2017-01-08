

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه من الخطأ الاعتماد على قانون الاستثمار الجديد فقط في جذب الاستثمار وتوفير العملة الصعبة، حيث يجب أن يكون هناك خطة مستقبلية يصاحبها حزمة قرارات، مضيفًا :” فرحان ومبسوط إن المسؤولين حسوا بتقصيرهم وعاوزين دلوقتي ينهضوا بالاستثمار”.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” إنفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة ” العاصمة”، أنه يجب توفير مناخ عادل للاستثمار في مصر ووجود بعض الحوافز من أجل جذب المستثمرين، مستنكرًا في الوقت نفسه محاولة الدولة بتشجيع الاستثمارات من خلال طرح أراضي للبيع، قائلًا :” أنا مع الاستثمار بس ضد البيع ، أجروها لمدة 50 سنة”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب على الدولة توضيح كيف ستعامل الشركات الحالية في المناطق الحرة حتى لا نجد المستثمرين المحليين والأجانب يهربون إلى الخارج.

من ناحيه آخرى، ناشد النحاس بضرورة تشديد الحكومة رقابتها على الأسواق بعد الغلاء الذي يعاني منه الشعب المصري، قائلًا :” كل ما تكون فيه مباراة يقوموا يرفعوا الدعم ، ويزودوا الأسعار ، مش عارف إيه علاقة ده بالماتشات ، أنا من رأيى نوقف الدوري”.