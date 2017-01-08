أشاد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بقانون الاستثمار الجديد، مناشدًا مجلس الدولة بسرعة إنجاز مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب من أجل مناقشته، قائلًا :” هو ده أملنا ، من غير استثمار يبقى انسوا بجد”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج ” إنفراد”، على قناة “العاصمة”، أن الحديث عن السكر والعيش والأزمات التي تواجه المواطنين ورفع مستوى المعيشة بدون العمل على تحفيز المستثمرين ما هو إلا “هلس”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الدولار لن يتراجع بدون زيادة الاستثمارات.

وتابع : ” بدون الاستثمار الدولار هيعلى مش هينزل ، يارب المشروع يطلع عشان يبقى له دور كبير في زيادة الاستثمار”.