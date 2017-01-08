 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 10:59 مساءً
روابط سريعة
حساسين : الحديث عن رفع مستوى المعيشة دون وجود استثمار "هلس"
سعيد حساسين

حساسين : الحديث عن رفع مستوى المعيشة دون وجود استثمار "هلس"

الأحد، 8 يناير 2017 11:07 م

أشاد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بقانون الاستثمار الجديد، مناشدًا مجلس الدولة بسرعة إنجاز مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب من أجل مناقشته، قائلًا :” هو ده أملنا ، من غير استثمار يبقى انسوا بجد”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج ” إنفراد”، على قناة “العاصمة”، أن الحديث عن السكر والعيش والأزمات التي تواجه المواطنين ورفع مستوى المعيشة بدون العمل على تحفيز المستثمرين ما هو إلا “هلس”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الدولار لن يتراجع بدون زيادة الاستثمارات.

وتابع : ” بدون الاستثمار الدولار هيعلى مش هينزل ، يارب المشروع يطلع عشان يبقى له دور كبير في زيادة الاستثمار”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3