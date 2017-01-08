مطروح تتطور بشكل مذهل.. مشروعات بالمليارات واستثمارات قادمةالأحد، 8 يناير 2017 11:28 م
قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح إنه تم توقيع تعاقدات بقيمة 100 مليار جنيه وإنه يقوم بتسويق موارد المحافظة.
وأكد أبو زيد في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أن: “لدي صلاحيات لتوقيع العقود وتم العمل عليها خلال 9 أشهر ونفذنا عقود شركات الاستثمار في وقت قياسي كما يقول البعض وونفذنا الشباك الواحد في مطروح بالفعل ونفذنا أشياء لم تكن موجودة من قبل مثل إنه لا يوجد شئ اسمه تحكيم دولي وهناك الآن 3 مشروعات على الأرض منه أكبر مشروع في الساحل الشمالي للاستثمار العقاري وبه جامعة خاصة مضمار للخيل و3 فنادق ومستشفى ووقعنا 14 عقدا مع شركات وهذه لا تخضع للتحكيم الدولي وتم مراتجعتها في مجلس الدولة”.
وأردف محافظ مطروح أنه: “لدينا ديزني في المشروع وهو مشروع على مساحة 5 آلاف فدان وأيضا تم تسويق الأصول الثابتة المهملة في المحافظة لتقدم خدمات من مولات تجارية ودور سينما وأتوقع ان تكون مدينة العلمين مليونية وهي جنوب الساحل ولن تؤثر على الاستثمارات في المنطقة”.
وأكد أن: “لا أنكر أن مستوى الخدمات كان على غير المأمول ولكن حدثت طفرة العام الماضي في الصحة وتم عمل بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة لعلاج المواطنين وتم صرف 10 مليون على الحالات العلاجية خلال عام ونصف من خارج ميزانية الدولة ومستشفى العلمين هي الأولى في مصر وبها كل التجهيزات وتم تطوير المستشفيات كلها بقيمة 84 مليون ومستشفى الضبعة ستتدخل التطوير أيضا حتى تتأهل لاستقبال مشروع الضبعة النووي”.
ولفت أبو زيد إلى أن: “الأسعار في مطروح مثل الدولة ولكن هناك مبادرة لمكافحة الغلاء والتخفيف على المواطنين وإلى الآن هناك تخفيض على 25 سلعة منها سلع رئيسية في منافذ بجميع مراكز المحافظة وهناك رجال أعمال عمموا الفكرة ليكون الخصم 30 % وبالنسبة إلى مبادرة تسليم السلاح فهي حققت نجاحا كبيرا ومطروح تمثل حالة فريدة للمصالحة المجتمعية وحملة لازالة التعديات على خط المياه ولا توجد مشكلة مياه حاليا والكوادر الحالية ذات كفاءة”.
وكشف عن أن: “نقوم بتحويل سيوة لمنتجع صحى بالاستعانة بالخبرة الكورية ونشكر الدعم الاماراتي وقائمة المشروعات وصلت إلى سيوة وتم حل مشكلة الصرف الصحى والاستعانة بالخبرات الكورية وتكلفة استثمار مكسيم 13 مليار دولار فى الساحل الشمالى”.
واستكمل: “تم وضع مستثمرون سعوديون حجر أساس لأكبر مركز توحد في الشرق الأوسط ومركز للقلب بتكلفة 95 مليون جنيه”.
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