استعرضت وزارة الاستثمار في تقرير حديث شرحت فيه مزايا قانون الاستثمار الجديد، وكيف سيسهم في خلق بيئة متوالية لتعظيم التدفقات الاستثمارية للسوق المحلية.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم: إن القانون الجديد أحد الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال في مصر بجانب تشريعات أخرى من بينها قانون الإفلاس، وإعادة الهيكلية المالية للشركات.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على تسهيل عمل المستثمرين ابتداءً من دخولهم حتى خروجهم من السوق، ضمن خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن الوزارة انتهت من وضع خريطة للفرص الاستثمارية الحقيقة التى من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص حقيقية.

تابعت: أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، ونعمل على اجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

وأكدت الوزيرة أن الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط من إقرار القانون في إطار تنشيط الحركة الاستثمارية، ومن المقرر أن يحصل عليها المستثمر سواء 40%، و30%، من التكلفة الاستثمارية للمشروع على مدار 7 أعوام.

يشار إلى أن القانون يقسم مصر لمنطقتين؛ “أ - ب”، وحددت حوافز لمنطقتين لعدد من المشاريع، من بينها تصنيع السيارات، فعلى سبيل المثال يسترد المشروع في المنطقة “أ” 40% من التكلفة الاستثمارية، بينما يسترد 30% حال إقامته في المنطقة “ب”.