الاستثمار تستعرض مزايا القانون الجديد والحوافز والفرص المتاحةالأحد، 8 يناير 2017 10:43 م
استعرضت وزارة الاستثمار في تقرير حديث شرحت فيه مزايا قانون الاستثمار الجديد، وكيف سيسهم في خلق بيئة متوالية لتعظيم التدفقات الاستثمارية للسوق المحلية.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم: إن القانون الجديد أحد الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال في مصر بجانب تشريعات أخرى من بينها قانون الإفلاس، وإعادة الهيكلية المالية للشركات.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على تسهيل عمل المستثمرين ابتداءً من دخولهم حتى خروجهم من السوق، ضمن خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن الوزارة انتهت من وضع خريطة للفرص الاستثمارية الحقيقة التى من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص حقيقية.
تابعت: أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، ونعمل على اجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وأكدت الوزيرة أن الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط من إقرار القانون في إطار تنشيط الحركة الاستثمارية، ومن المقرر أن يحصل عليها المستثمر سواء 40%، و30%، من التكلفة الاستثمارية للمشروع على مدار 7 أعوام.
يشار إلى أن القانون يقسم مصر لمنطقتين؛ “أ - ب”، وحددت حوافز لمنطقتين لعدد من المشاريع، من بينها تصنيع السيارات، فعلى سبيل المثال يسترد المشروع في المنطقة “أ” 40% من التكلفة الاستثمارية، بينما يسترد 30% حال إقامته في المنطقة “ب”.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
«السياحة»: لا يمكن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى موعدها - محيطSun, 08 Jan 2017 11:41:46 GMT
-
بالفيديو.. كيف تحفظ رسائل بريد Gmail بصيغةPDFSun, 08 Jan 2017 20:29:48 GMT
-
11 نصيحة تضمن لك احتراف إدارة الأعمال
تركز بعض محادثات “تيد” المهمة على استراتيجية الأعمال، ويناقش فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم كيفية تحفيز نفسك وموظفيك، والتحول لقائد أكثر فاعلية، وكيفية ...Sun, 08 Jan 2017 17:31:49 GMT
-
انهيار فيفي عبده في جنازة زوج ابنتها.. شاهد
دخلت الفنانة المصرية فيفي عبده، في حالة حزن كبيرة بعد وفاة زوج ابنتها عزة مجاهد، الفنان محمود الدسوقي، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت 7 يناير، بعد تعرضه لهبوط حاد في ...Sun, 08 Jan 2017 16:05:57 GMT
-
هاني شاكر يتعرض لعملية نصب كبيرة.. ويطالب بتعويض ضخم
قام النجم المصري الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى المحامي العام لنيابات الجيزة، وكشف من خلالة عن تعرضه لعملية تزوير، أرتكبها شركاء سابقون ...Sun, 08 Jan 2017 17:15:44 GMT
-
إعلامية جزائرية : لهذه الأسباب رفضت الزواج من القذافي - محيط
كشفت الإعلامية الجزائرية زهية بن عروس، لأول مرة، عن تفاصيل علاقة خاصة جمعتها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما ذكر موقع النهار الجديد. وقالت…Sun, 08 Jan 2017 13:54:35 GMT