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ممتاز القط مُرشح لرئاسة المجلس الأعلى للإعلام
ممتاز القط

ممتاز القط مُرشح لرئاسة المجلس الأعلى للإعلام

الأحد، 8 يناير 2017 10:25 م

ذكرت مصادر مسؤولة، أنه ترددت أنباء قوية عن طرح اسم الكاتب الصحفي ممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم، لتولي رئاسة المجلس الأعلى للاعلام، أو إحدى الهيئات التابعة له.

وتولى “القط” رئاسة تحرير صحيفة أخبار اليوم، حتى تقدم باستقالته في عهد المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير، كما خاض “القط” تجربة جديدة في رئاسة قناة العاصمة الفضائية.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا، غدا، لإختيار 10 أسماء لتمثيل الجماعة الصحفية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإرسال ترشيحات النقابة إلى مؤسسة الرئاسة، التى من المقرر أن يختار الرئيس عبد الفتاح السيسى، 5 من ضمن المرشحين بنقابة الصحفيين ليمثلوا الجماعة الصحفية، 2 فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و3 أفراد فى الهيئة الوطنية للصحافة من الصحف القومية، والسيرة الذاتية لكل مرشح كما طلبت الرئاسة، من المقرر أن يتم ارسال الاسماء والسيرة الذاتية للرئاسة يوم الأربعاء.

وأوضح “عبدالرحيم” أنه من بين الأسماء المطروحة أيضا بجانب ممتاز القط، نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، الكاتب الصحفى رجائى الميرغني، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي.

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