إغلاق ميناء شرم الشيخالأحد، 8 يناير 2017 10:03 م
أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 24 و 25 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3 إلى 4 أمتار وقوة البحر 5 درجات وحالة البحر مضطربة وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وايقاف كافة الانشطة البحرية وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات، اليوم /الأحد/، لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة.
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