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"أوباما" يطالب "ترامب" بضرورة احترام المؤسسات الأمريكية
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"أوباما" يطالب "ترامب" بضرورة احترام المؤسسات الأمريكية

الأحد، 8 يناير 2017 09:41 م

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي توشك ولايته على الانتهاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب بضرورة احترام المؤسسات الأمريكية من أجل اتخاذ قرارات صائبة.

وقال أوباما - في مقابلة حصرية أجراها مع برنامج “هذا الأسبوع ” الذي يذاع على شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية - “هناك اختلاف واضح بين الحكم والحملات الانتخابية، ويتعين على ترامب ألا يدير البيت الأبيض كما يدير شئون أسرته.. بمجرد أن تؤدي اليمين الدستورية، فيجب أن تعلم أنك تحكم أكبر مؤسسة في العالم بأسره”.

واعترف أوباما بوجود اختلافات بين شخصيته وشخصية ترامب، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي يجمعهما هو الثقة.

وعن طبيعة ومضمون الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع ترامب، أوضح أوباما قائلا “كانت الاتصالات ودية، وأعتقد أن ترامب أبدى استعدادا لقبول اقتراحاتي.. وتحدثت إليه أيضا حول ضرورة احترام أجهزة المخابرات الأمريكية”.

واختتم أوباما المقابلة قائلا “لقد أبلغت ترامب بأن عواصم العالم وأسواق المال وشعوب الأرض ستتعامل بجدية مع كل ما يصدر عنه من تصريحات أو أفعال فور توليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من شهر يناير الجاري”.

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