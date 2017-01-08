قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تحتفظ لنفسها بحق التدخل لضبط آليات الأسواق والأسعار كاشفا عن أن الحكومة عقدت اجتماع مؤخرًا مع منتجي الدواجن لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.

ولفت في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي إلى أن الحكومة تهتم بالمواطن وما يتعرض له من عقبات وأيضا تراقب ارتفاع الأسعار لرفع المعاناة على المواطن مشددا على أن هناك متابعة دقيقة لما يحدث في الأسواق أول باول.

وكشف عن أن قرار إلغاء رفع الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة كان يهدف لحماية الأسعار وحماية المستهلك مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.