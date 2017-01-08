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الأحد 8 يناير 2017 09:08 مساءً
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بالفيديو.. مهارات يجب أن يتعلمها طفلك حتى يحقق النجاح
طفل ، لعب، ألعاب، طفولة

بالفيديو.. مهارات يجب أن يتعلمها طفلك حتى يحقق النجاح

الأحد، 8 يناير 2017 09:37 م

من منا لا يحلم بتربية طفل ناجح ومميز؟.. من أجل ذلك يبذل الأب والأم كل ما في وسعهما من وقت وجهد وأموال لتعليم أبنائهما.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، هناك مهارات أخرى لا بد من تنميتها، وهو ما كشف عنها مقطع الفيديو.. للمشاهدة.اضغط هنا.

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