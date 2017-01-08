من منا لا يحلم بتربية طفل ناجح ومميز؟.. من أجل ذلك يبذل الأب والأم كل ما في وسعهما من وقت وجهد وأموال لتعليم أبنائهما.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، هناك مهارات أخرى لا بد من تنميتها، وهو ما كشف عنها مقطع الفيديو.. للمشاهدة.اضغط هنا.