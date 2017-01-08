المُعتدل المعزول.. من هو هاشمي رفسنجاني؟الأحد، 8 يناير 2017 09:23 م
بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات القلب، توفي الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني مساء اليوم الأحد.
وأوضحت وكالة فارس الإيرانية إن هاشمي رفسنجاني توفي إثر جلطة قلبية تعرض لها.
وهاشمي رفسنجاني عمره 82 عاما، وهو شخصية نافذة في إيران وشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ سنوات، وهو مؤسسة مختصة بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وتقلد هامشي رفسنجاني مناصب عليا في الدولة بما في ذلك رئيس البرلمان وقائد القوات المسلحة ورئيس البلاد من 1989 حتى 1997. وتقول تقارير إن عائلة رفسنجاني لها نفوذ اقتصادي، لكن كل ذلك لم يمنع خصومها من محاولة إقصائها عن السلطة.
فيما تعرض رفسنجاني وعائلته تدريجيا لمحاولات عزل من المشهد السياسي بعدما اتهمه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد علانية عام 2009 باختلاس الأموال. وكان رفسنجاني أحد المهندسين الرئيسيين للنظام الإسلامي في إيران، ولكن نظرا لانتقاده الدائم لنجاد فقد تعرض للعزل السياسي الفعلي.
وعُزل رجل الدين المعتدل صيف 2009 من منصبه إماما لصلاة الجمعة بطهران، وفي مارس 2013 فقد منصبه رئيسا لـ مجلس الخبراء وهو هيئة دينية مرموقة، في حين ظل يشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تحكيمية لتسوية النزاعات التشريعية.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
«السياحة»: لا يمكن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى موعدها - محيطSun, 08 Jan 2017 11:41:46 GMT
-
11 نصيحة تضمن لك احتراف إدارة الأعمال
تركز بعض محادثات “تيد” المهمة على استراتيجية الأعمال، ويناقش فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم كيفية تحفيز نفسك وموظفيك، والتحول لقائد أكثر فاعلية، وكيفية ...Sun, 08 Jan 2017 17:31:49 GMT
-
انهيار فيفي عبده في جنازة زوج ابنتها.. شاهد
دخلت الفنانة المصرية فيفي عبده، في حالة حزن كبيرة بعد وفاة زوج ابنتها عزة مجاهد، الفنان محمود الدسوقي، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت 7 يناير، بعد تعرضه لهبوط حاد في ...Sun, 08 Jan 2017 16:05:57 GMT
-
هاني شاكر يتعرض لعملية نصب كبيرة.. ويطالب بتعويض ضخم
قام النجم المصري الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى المحامي العام لنيابات الجيزة، وكشف من خلالة عن تعرضه لعملية تزوير، أرتكبها شركاء سابقون ...Sun, 08 Jan 2017 17:15:44 GMT
-
إعلامية جزائرية : لهذه الأسباب رفضت الزواج من القذافي - محيط
كشفت الإعلامية الجزائرية زهية بن عروس، لأول مرة، عن تفاصيل علاقة خاصة جمعتها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما ذكر موقع النهار الجديد. وقالت…Sun, 08 Jan 2017 13:54:35 GMT
-
أهم أحداث الفضاء عام 2016
شهد عام 2016 العديد من الأحداث والاكتشافات التي كان لها تأثير واضح في مجال علوم الفلك ودراسة المجرات. 1- اكتشاف مجرة تولد فيها آلاف النجوم سنويا. كشفت عدسات المرصد ...Sun, 08 Jan 2017 13:25:20 GMT