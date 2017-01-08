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الأحد 8 يناير 2017 09:10 مساءً
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التعليم: البدء في تطبيق نظام "البوكليت" بامتحانات الثانوية العامة
الهلالى الشربينى وزير التعليم‎

التعليم: البدء في تطبيق نظام "البوكليت" بامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 8 يناير 2017 09:21 م

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم على اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات في الثانوية العامة .. مشيرا إلى أن نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والذي استحدثته الوزارة للحد من ظاهرة تسريب الامتحانات والغش جاري تطبيقه على hن يكون دمجا بين ورقة الاسئلة وكراسة الاجابة وتوفير صفحة أو صفحتين إضافيتين فى نهاية كراسة الأسئلة لاستخدامها كمسودة للطالب على أن تتنوع أسئلة الامتحان.

وأضاف أنه جارٍ الآن إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017 ومراعاة وضع كل نموذج على أربع صور مختلفة يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة على أن تكون جميع الأسئلة الواردة بالامتحان إجبارية وتشمل المنهج بأكمله بم يتناسب مع أسئلة الكراسة الامتحانية (البوكليت) ومدة الامتحان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مساء اليوم /الأحد/ على هامش زيارته لمحافظة أسيوط لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس بعض المشروعات التعليمية بحضور اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من الصحفيين والاعلاميين ومراسلي الصحف والقنوات العاملة بالمحافظة.

وأجاب الوزير خلال المؤتمر على أسئلة الصحفيين والتي تعلقت بإجراءات الوزارة للحد من ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات في الثانوية العامة بالاضافة إلى إجراءات الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية وتكثيف لجان المتابعة على المديريات وبحث امكانية تثبيت الاداريين المؤقتين بمختلف مدارس المحافظة ودراسة إمكانية تعيين العمال.

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