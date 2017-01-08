قالت رئيس جمعية “نبض الوطن”، ابتسام جمعة، إن هناك مظاهرات حاشدة اليوم الأحد للتنديد بعودة الإرهابيين إلى تونس.

ورأت جمعة في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” أن المظاهرات كانت ناجحة للغاية رغم عدم التوصل إلى حل بعد مشيرة إلى أنها شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وكشفت رئيس “نبض الوطن” عن تنظيم مظاهرات أخرى إذا لم يتم تلبية مطالبهم حيث أنهم لن يسمحوا بأن تتحول تونس إلى دولة حاضنة للإرهابيين الذين دمروا سوريا والعراق.