 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 08:56 مساءً
روابط سريعة
تونس ترفض الإرهاب بتظاهرات "نبض الوطن"
مدينة الثقافة التونسية

تونس ترفض الإرهاب بتظاهرات "نبض الوطن"

الأحد، 8 يناير 2017 09:07 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت رئيس جمعية “نبض الوطن”، ابتسام جمعة، إن هناك مظاهرات حاشدة اليوم الأحد للتنديد بعودة الإرهابيين إلى تونس.

ورأت  جمعة في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”  أن المظاهرات كانت ناجحة للغاية رغم عدم التوصل إلى حل بعد مشيرة إلى أنها شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وكشفت رئيس “نبض الوطن” عن تنظيم مظاهرات أخرى إذا لم يتم تلبية مطالبهم حيث أنهم لن يسمحوا بأن تتحول تونس إلى دولة حاضنة للإرهابيين الذين دمروا سوريا والعراق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3