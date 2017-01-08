موجة الصقيع تخلف 10 قتلىالأحد، 8 يناير 2017 08:42 م
خلفت موجة انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج عبر القارة الأوروبية، أكثر من 10 قتلى، فضلا عن التسبب في تعطيل المرور وحركة الطائرات والسفن.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم/الأحد/، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في بولندا بينهم 7 رجال، الجمعة الماضية، أحدهم عمره 51 عاما توفى مختنقا بأول أكسيد الكربون صدر من جهاز تدفئة عطلان.
وأوضحت الصحيفة أن درجات الحرارة في بولندا انخفضت تحت (-20) درجة مئوية بحلول السبت، مشيرة إلى أن الأرصاد الجوية هناك توقعت ليلة أشد صقيعا اليوم.
وفي بلجيكا، توفى رجلا أمس عندما صدمته شاحنة انزلقت عن الطريق السريع، فيما توفي أكثر من 5 مشردين في إيطاليا بسبب طقس شبه متجمد صاحبه سقوط كثيف للثلوج ورياح قوية أدت إلى تغيير مسار رحلات جوية، وتأجيل مواعيد عبّارات مائية، وإلغاء قطارات وإغلاق طرق.
ووسط عدم وجود مؤشر بارتفاع درجة الحرارة قريبا، قررت السلطات في جنوب إيطاليا عدم فتح المدارس للطلاب صباح غد الاثنين (أول الأسبوع)، بسبب ثلوج ارتفاعها يبلغ مترًا تغطي الشوارع.
أما في العاصمة الإيطالية روما، فتجمدت النوافير في ميدان سانت بيتر، الليلة الماضية، وباتت تقطر رقاقات ثلج بدلا من المياه، حسب الصحيفة.
وهبطت درجات الحرارة في ثيسالونيكي - ثاني أكبر مدن اليونان - إلى (-7) مئوية، وتوقعت الأرصاد انخفاضها إلى (-10) الليلة، بينما تم إغلاق الطرق بشكل مؤقت في قطاعات كبيرة شمال اليونان بسبب الثلج والجليد.
وفي إسطنبول، ألغت الخطوط الجوية التركية التابعة للحكومة، أكثر من 650 رحلة جوية بسبب تساقط الثلوج الكثيف، كما أُغلق مضيق البوسفور - الذي يمر عبر إسطنبول ويعد أحد أكثر مسارات الشحن الأوروبية ازدحاما - وتم تعليق خدمات السفن فيه.
وأبلغت وسائل إعلام تركية -حسب الصحيفة- أن أحد الطرق السريعة الرئيسية في إسطنبول تحول فعليا إلى موقف للسيارات بعد أن ترك السائقون سياراتهم، ليل الجمعة الماضية، ليسيروا إلى منازلهم بدلا من مكافحة الثلوج الهوجاء والطرق الزلقة.
وفي شمال أوروبا، حيث يعتاد السكان على درجات الحرارة منخفضة تحت الصفر والأجواء المثلجة، حذرت شرطة الدنمارك من الطرق المتجمدة والزلقة بعد عشرات من حوادث السيارات البسيطة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية في لاتفيا أفادت أن درجات الحرارة ستنخفض إلى (-30) درجة مئوية في وقت متأخر من أمس السبت.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
11 نصيحة تضمن لك احتراف إدارة الأعمال
تركز بعض محادثات “تيد” المهمة على استراتيجية الأعمال، ويناقش فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم كيفية تحفيز نفسك وموظفيك، والتحول لقائد أكثر فاعلية، وكيفية ...Sun, 08 Jan 2017 17:31:49 GMT
-
انهيار فيفي عبده في جنازة زوج ابنتها.. شاهد
دخلت الفنانة المصرية فيفي عبده، في حالة حزن كبيرة بعد وفاة زوج ابنتها عزة مجاهد، الفنان محمود الدسوقي، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت 7 يناير، بعد تعرضه لهبوط حاد في ...Sun, 08 Jan 2017 16:05:57 GMT
-
هاني شاكر يتعرض لعملية نصب كبيرة.. ويطالب بتعويض ضخم
قام النجم المصري الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى المحامي العام لنيابات الجيزة، وكشف من خلالة عن تعرضه لعملية تزوير، أرتكبها شركاء سابقون ...Sun, 08 Jan 2017 17:15:44 GMT
-
أهم أحداث الفضاء عام 2016
شهد عام 2016 العديد من الأحداث والاكتشافات التي كان لها تأثير واضح في مجال علوم الفلك ودراسة المجرات. 1- اكتشاف مجرة تولد فيها آلاف النجوم سنويا. كشفت عدسات المرصد ...Sun, 08 Jan 2017 13:25:20 GMT
-
تأجيل منع تصرف 18 متهمًا في "فساد القمح" لـ11 يناير
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهًا من التصرف لاتهامهم في قضية فساد القمح، الى جلسة ١١ ...Sun, 08 Jan 2017 13:25:20 GMT
-
"التموين" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة سرقة 10 ملايين جنيه
أكد مبارك عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن واقعة سرقة وكيل مديرية التموين بالإسكندرية 10 ملايين جنيه من بطاقات التموين تم إكتشافها منذ يونيو 2016، لافتا ...Sun, 08 Jan 2017 13:25:20 GMT