فتح الإعلامي محمد الغيطي، النار على الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إذاعة الجزء الأول من حواره مع التليفزيون العربي، قائلًا: “اختياره للقناة نفسها قلة أدب خبث وخطيئة وشر”.

وقال في برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “ltc” مساء الأحد، إن التليفزيون العربي الذي ظهر من خلاله البرادعي، يشرف عليه عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة.

وسب “الغيطي”، البرادعي بعد هجومه على الإعلاميين المصريين بلفظ خارج على الهواء.