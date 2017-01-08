 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 10:54 مساءً
روابط سريعة
إعلامي يسب البرادعي بلفظ خارج على الهواء بسبب "حواره"
البرادعي

إعلامي يسب البرادعي بلفظ خارج على الهواء بسبب "حواره"

الأحد، 8 يناير 2017 10:00 م
كتب - عبد الرحمن دياب

فتح الإعلامي محمد الغيطي، النار على الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إذاعة الجزء الأول من حواره مع التليفزيون العربي، قائلًا: “اختياره للقناة نفسها قلة أدب خبث وخطيئة وشر”.

وقال في برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “ltc” مساء الأحد، إن التليفزيون العربي الذي ظهر من خلاله البرادعي، يشرف عليه عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة.

وسب “الغيطي”، البرادعي بعد هجومه على الإعلاميين المصريين بلفظ خارج على الهواء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3