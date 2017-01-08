ريال بيتيس يهزم ليجانيس ويبتعد عن منطقة الخطر في الليجا

ابتعد ريال بيتيس عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه ليجانيس السادس عشر 2-صفر، الاحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده الى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 9 نقاط عن سبورتينج خيخون الثامن عشر، وهو اول المراكز الثلاثة التي تهبط الى الدرجة الاولى في نهاية الموسم.

وسجل روبن كاسترو (51) والايطالي كريستيانو بيتشيني (85) هدفي ليفاينس في المباراة التي اقيمت على ملعب “بنيتو فيامارين” امام 36328 متفرجا.

الى ذلك، اكتفى اتلتيك بلباو السابع بنقطة التعادل السلبي مع ضيفه ديبورتيفو الافيس الحادي عشر.