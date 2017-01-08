قام مجهولون بسرقة محول كهرباء بكفر الشيخ، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن قريتي الحمراوي والقرضا لساعات طويلة اليوم.

وقال المهندس سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في تصريح اليوم /الأحد/ - إن اللصوص استغلوا سوء الاحوال الجوية وقلة المارة على رافد الطريق الدولي طريق كفر الشيخ - طنطا، أمام قرية القرضا، وقاموا بسرقة محول الكهرباء.

وأشار غباشى إلى أنه تم تحرير المحضر رقم 1156 لسنة 2017 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.

وأوضح أنه بعد ظهور المعاينة الأولية، تبين أن مرتكب تلك الواقعة، لديه دراية كاملة بالفنيات الكهربائية، نظراً لأن المغذيات المسروقة محملة على أسلاك الضغط العالي، وهى منطقة شديدة الخطورة لمن يقترب منها دون درايته بذلك، وتستغرق وقتا قرابة 3 ساعات لفكها.