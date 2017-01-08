عندما يتعلق الأمر بروتينك اليومي في النظافة الشخصية من عاداتك في تنظيف أسنانك باستخدام الخيط وحتى استحمامك الليلي قد تعتقد أنك قد أنجزت كل ما يجب فعله، وأن كل شيء على ما يرام.

ولكن نحن هنا لتغيير بعض الأمور، بعد اتباع نصيحة الجمعيات الطبية والخبراء، قمنا بجمع الطرق المُثلى للحفاظ على نفسك نظيفاً وصحياً ومتألقاً، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1. كم مرة يجب أن أغسل شعري؟

الجواب القصير؟ لا أحد يحتاج لغسل شعره كل يوم، لكن للحصول على إجابة أعمق من هذا، فالأمر يعتمد على نوع بشرتك: إذا كانت لديك بشرة عادية أو جافة، فغسل الشعر مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يقوم بالمهمة.

2. كم مرة يجب أن أُفرّش أسناني؟

تُوصي جمعية أطباء الأسنان الأمريكية بأن تقوم بتنظيف أسنانك مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة، لكنها لم تحدد الوقت اللازم لذلك خلال اليوم، فطالما كنت تغسل أسنانك بالفرشاة جيداً قبل النوم، فأنت على ما يرام، أثناء النوم، يقل إفراز اللعاب في الفم، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

3. متى أفضل وقت لوضع مضادات التعرق أو مزيل العرق؟

الوقت المثالي هو قبل أن تذهب إلى النوم مباشرةً، بهذه الطريقة إذا كنت تستخدم مضاداً للعرق فستحظى بوقت كافٍ لإغلاق المسام المسببة للعرق تحت الإبط، قبل أن تتاح لها الفرصة للتعرق في الصباح، معظمها تدوم لمدة 24 ساعة على الأقل، حتى لا تقلق بشأن ألا يستمر تأثيرها حتى نهاية دوام العمل.

4. كم مرة يجب عليَّ الاستحمام؟

معظمنا يستحم أكثر من اللازم، قال أطباء الأمراض الجلدية إننا بحاجة حقاً للاستحمام مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة، على الرغم من أن هذا يعتمد على مكان معيشتك ومدى ممارستك للتمارين.

أما بالنسبة للجدل الدائر حول أنسب وقت للاستحمام، ليلاً أم صباحاً؟ فذلك يعتمد على الكثير من العوامل، ولكن إذا كانت بشرتك دهنية، قد يكون الوقت المثالي للاستحمام ليلاً، وفقاً لتقرير جريتست.

5. كم مرة يجب أن أستخدم الخيط لتنظيف أسناني؟

توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة في اليوم، لكن في أغسطس عام 2016، شكك تقرير لأسوشيتد برس في جدوى تلك التوصية، مبيناً أن فعالية الخيط لم يتم بحثها أبداً، ودون وجود أدلة، من الممكن ألا يكون استخدام الخيط ضرورياً.

6. هل يجب استخدام غسول الفم؟

ووفقاً لدائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان، لكن يجب ألا تفعل ذلك بعد تفريش أسنانك مباشرة، فهو أمر اختياري أكثر بكثير من تفريش أسنانك، ولا يحتاج إليه الجميع.

7. كم مرة يجب علي أن أقص/ أُنظف أظافري؟

يعتمد هذا على المدة التي تطول فيها أظافرك، ولكن مرة واحدة كل أسبوع أو اثنين يمكن أن تقوم بالمهمة، أو كلما تبدأ في أن تصبح غير عملية لكن تأكد عندما تفعل ذلك ألا تترك أي حواف خشنة، التي يمكن أن تتسبب، بل وربما تقوم بكسر الظفر.

8. كم مرة يجب أن أُنظف نظارتي؟

وفقاً لأوبتو ميتري أستراليا، طالما كان التنظيف يتم “بانتظام”، يجب أن تكون في حالة جيدة، من الناحية المثالية، “بانتظام” يعني قبل أن تصبح ضبابية لدرجة لا يمكنك الرؤية بها، وعندما يحدث ذلك، فمهما فعلت، لا تستخدم قميصك، لا تحتاج بالضرورة إلى رذاذ مُنظف غالي الثمن مجرد صابون غسل الأطباق وبعض الماء، لكن تأكد من فركها جيداً بقطعة قماش قطنية نظيفة.

9. كم مرة يجب أن أُغير فيها شفرات الحلاقة؟

سيعتمد هذا بالطبع على حالة الشفرات، لكن إذا كنت تشعر وكأنها تجذب جلدك، فمن المحتمل أنها صارت ثلمة، وحان الوقت لتبديلها، ولكي تُبقيها حادة لأطول وقت فاحرص على أن تغسلها بالماء الساخن بعد استخدامها، واتركها في الهواء الجاف حتى لا تصدأ.