من بعد "التعويم".. هذا ما ربحته مصر

قالت عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي الخبيرة المصرفية سهر الدماطي اليوم الأحد أن وصول الاحتياطي النقدي في مصر إلى 24.3 مليار دولار يعطي المركزي فرصة للتدخل في سوق العملة.

وأضافت الدماطي في حوارها ببرنامج “مال وأعمال” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على فضائية “إكسترا نيوز” إلى أن هناك حركة دائمة من الدولة لتدعيم الاحتياطي النقدي من خلال المشتقات المالية والمتمثلة في “صناديق الاستثمار في أدوات الدين”.

وكشفت المصرفية عن أنه بعد قرار “تعويم الجنيه” دخل مصر مليار دولار كاستثمار في أدوات الدين.

وعن توسع البنك المركزي في إصدار “السندات الدولارية” أوضحت سهر الدماطي أن هذا أمر مطلوب لأن مصر تعيش مرحلة “الإصلاح الاقتصادي” حيث يساعد في سد العجز بالميزان التجاري للدولة.

وأشارت الدماطي إلى أن مكاسب مصر من تعويم الجنيه وصلت إلى 6.9 مليار دولار متوقعة أن يشهد الجنيه ارتفاعاً في مقابل الدولار خلال الأيام القادمة.