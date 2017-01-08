أكد متصل يدعى محمد، أنه متزوج منذ سبع سنوات ولديه بعض المشاكل مع زوجته، وخلال الفترة الأخيرة قلت العلاقة الحميمة بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتقبل هذه العلاقة بشكل كامل، قائلا : “مش عارف أعمل معاها إيه، وأنا عندي منها أولاد”.

وعلق الشيخ محمد توفيق، خلال برنامج “فتاوي”، المذاع على قناة “الحياة2”، مساء الأحد، أن هذه الزوجة تغضب الله وعندما يطلبها إلى الفراش وترفض تلعنها الملائكة، مشيرًا إلى ضرورة أن يصطحبها إلى الطبيب لمعرفة سبب رفضها ممارسة العلاقة الحميمة، وإذا لم يكن لديها أي أمراض فعليه أن يلجأ إلى طبيب نفسي لمعرفة سبب ذلك.