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"مولانا" عمرو سعد ضيف هنا العاصمة على سي بي سي
عمرو سعد

"مولانا" عمرو سعد ضيف هنا العاصمة على سي بي سي

الأحد، 8 يناير 2017 07:22 م
كتب - عبد الرحمن دياب

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي  النجم عمرو سعد بطل فيلم مولانا وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءا.

ويحل عمرو سعد ضيفا في حوار خاص مع حول دوره في الفيلم الذي اثار جدلا واسعا حتى قبل عرضه وبعد عرضه ليوضح أبرز التحديات التي واجهت العمل وكيف تغلب عليها وما رؤيته لهذه النوعية من الأفلام ولماذا أثار الفيلم هذا الجدل الواسع.

كما يتحدث الفنان في حواره عن رحلته الفنية وأدواره الماضية وكيف يرى العمل مع الكاتب إبراهيم عيسى وما رده على الجدل المثار حول الفيلم وما أبرز ما يطرحه العمل كما يتحدث عن السينما المصرية وما المطلوب من الدولة للنهوض بهذه الصناعة الهامة.

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