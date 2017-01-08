أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر طه بخيت بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا الاثنين للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي وأيضا امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي.

وقال وكيل الوزارة ـ في تصريح اليوم الأحد ـ إن امتحانات الصف الرابع والخامس تبدأ يوم 11 من يناير الجاري وتنتهي يوم 16 من ذات الشهر ، بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 18 وتنتهي يوم 26 من يناير الجاري.

وأضاف أن الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول وأنه تم التنبيه على واضعي الأسئلة بضرورة عدم التطرق للأمور السياسية والدينية في أوراق الأسئلة والالتزام بمواصفات ورقة الامتحان، بجانب وضع نموذج إجابة من كتاب المدرسة، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات تتواصل مع جميع الإدارات السبع علي مستوي المحافظة تستقبل شكاوى الطلاب لبحثها وحلها.

وفي محافظة الدقهلية ، أعلنت مديرية التربية والتعليم ـ في بيان اليوم ـ بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصفين الثاني والثالث بالمدارس الابتدائية وتستمر لمدة يومين، كما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس بالمدارس الابتدائية وتستمر ثلاثة أيام، وأيضا لطلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية وتستمر 6 أيام.

وأوضحت أن امتحانات طلاب الفصل الأول بالمدارس الثانوية تبدأ بعد غد الثلاثاء 10 يناير وتستمر لمدة 6 أيام ، بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 14 يناير وتستمر لمدة 5 أيام، وأيضا امتحانات الصفين الأول والثاني بالمدارس الإعدادية ، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 21 من يناير الحالي وتستمر 5 أيام.