أكد متصل يدعى أحمد من الدقهلية، أن الحكومة المصرية تخدع نفسها، فهي حكومة فاشلة، متابعًا أن الحكومة تطلب دائمًا من الشعب تحمل ارتفاع الأسعار.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة “إل تي سي”، إلى أن سعر كيلو اللحمة المجمدة وصل لـ65 جنيهًا أما كيلو اللحمة الطازجة وصل إلى 120 جنيهًا، لافتًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء “فاشل”، ومصر سيسوء حالها أكثر من ذلك.