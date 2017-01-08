"فاشلة".. هكذا وصف متصل الحكومة بسبب كيلو "اللحم"الأحد، 8 يناير 2017 07:12 م
أكد متصل يدعى أحمد من الدقهلية، أن الحكومة المصرية تخدع نفسها، فهي حكومة فاشلة، متابعًا أن الحكومة تطلب دائمًا من الشعب تحمل ارتفاع الأسعار.
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة “إل تي سي”، إلى أن سعر كيلو اللحمة المجمدة وصل لـ65 جنيهًا أما كيلو اللحمة الطازجة وصل إلى 120 جنيهًا، لافتًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء “فاشل”، ومصر سيسوء حالها أكثر من ذلك.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
بلاغ للنائب العام ضد جمعية للإسكان بـ«إهدار المال العام»
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من عدد من الأعضاء المنتفعين بمشروع جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني بقرية شاطئ النخيل بالعجمي التابعة للهيئة العامة ...Sun, 08 Jan 2017 13:10:35 GMT
-
الهندسة الوراثية قد تحرم البشرية من عباقرة جدد
حذر عالم أحياء في جامعة كامبريدج البريطانية من أن إدخال تعديلات على الحمض النووي عند علاج الأمراض الوراثية، قد يحرم البشرية من ولادة العباقرة. ويعتقد، جيمس ...Sun, 08 Jan 2017 13:25:20 GMT
-
منشق يكشف صراعا نسائيا حول زعيم كوريا الشمالية
بعيدا عن الأضواء في كوريا الشمالية، التي يتصدرها الزعيم كيم جونغ أون، تدور حرب في الخفاء بين زوجته وأخته، في محاولة لبسط السلطة والمشاركة في اتخاذ القرار، وهي حرب ...Sun, 08 Jan 2017 13:39:03 GMT
-
"التموين" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة سرقة 10 ملايين جنيه
أكد مبارك عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن واقعة سرقة وكيل مديرية التموين بالإسكندرية 10 ملايين جنيه من بطاقات التموين تم إكتشافها منذ يونيو 2016، لافتا ...Sun, 08 Jan 2017 13:25:20 GMT
-
ساويرس: كيف يمكن التنصت على رئيس الأركان بسهولة؟
وقال ساويرس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لازم تليفون رئيس الأركان يكون محصن ضد التنصت ده قصدى حتى لو تليفون البرادعى هو المقصود! وده سهل فنيا!”. ...Sun, 08 Jan 2017 12:56:16 GMT
-
التحقيق مع مشرفة دار الأورمان المتهمة بتعذيب طفل بـ«مياه ساقعة»
تباشر نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع مشرفة دار الأورمان، بطلة فيديو تعذيب طفل بـ”مياه ساقعة” داخل دار للأيتام بالتجمع الخامس. وكشفت ...Sun, 08 Jan 2017 12:56:16 GMT