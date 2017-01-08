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الأحد 8 يناير 2017 07:11 مساءً
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رئيس الوزراء يبحث مع وزير التموين إستلام المحاصيل الزراعية
اللواء محمد الشيخ وزير التموين

رئيس الوزراء يبحث مع وزير التموين إستلام المحاصيل الزراعية

الأحد، 8 يناير 2017 07:55 م

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالسيد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي عرض تقريرا حول موقف إستلام المحاصيل الزراعية الإستراتيجية من المزارعين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتلبية الإحتياجات الأساسية والحد من الإستيراد، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلي والإهتمام بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، خاصة في ضوء توافر المقومات اللازمة للتوسع في هذه الصناعات.

كما تناول التقرير متابعة للبرامج الزمنية المتعلقة بتنفيذ خطط رفع كفاءة وسائل تخزين المحاصيل الزراعية والغلال، بما يضمن حفظ تلك المحاصيل بطريقة آمنة وصحية تتناسب مع الأهمية الإستراتيجية لها.

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