أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم أنه سوف يتم تحويل ترقيم الإسكندرية إلى ثمانية أرقام بإضافة رقم(2) في بداية أرقام الخطوط الأرضية الحالية.

وأشارت الشركة ـ في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ـ إلى أن ذلك يشمل سنترالات الساحل الشمالي التي تبدأ بكود 03.

من جانبه، أوضح مصدر بالشركة المصرية للاتصالات ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن هذا الإجراء سوف يتم خلال شهر يناير الجاري.

وأضاف أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تطوير الشركة المصرية للاتصالات لشبكتها لتحولها إلى مشغل اتصالات متكامل.