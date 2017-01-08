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تحويل ترقيم الإسكندرية إلى ثمانية أرقام بإضافة رقم 2
المصرية للاتصالات‎

تحويل ترقيم الإسكندرية إلى ثمانية أرقام بإضافة رقم 2

الأحد، 8 يناير 2017 06:41 م
محيط: متابعات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم أنه سوف يتم تحويل ترقيم الإسكندرية إلى ثمانية أرقام بإضافة رقم(2) في بداية أرقام الخطوط الأرضية الحالية.

وأشارت الشركة ـ في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ـ إلى أن ذلك يشمل سنترالات الساحل الشمالي التي تبدأ بكود 03.

من جانبه، أوضح مصدر بالشركة المصرية للاتصالات ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن هذا الإجراء سوف يتم خلال شهر يناير الجاري.
وأضاف أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تطوير الشركة المصرية للاتصالات لشبكتها لتحولها إلى مشغل اتصالات متكامل.

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